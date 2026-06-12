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A nova identidade será revelada aos associados no dia 1 de julho, data em que o clube assinala também os 120 anos de existência com o lançamento de uma camisola comemorativa. A atualização do equipamento principal para a época 2026/2027 deverá incorporar o novo emblema.

Em declarações ao Expresso, o vice-presidente e administrador da SAD, André Bernardo, enquadrou a mudança como um investimento estratégico, sublinhando o objetivo de tornar a marca “mais forte, mais clara e mais reconhecida”, com impacto direto na capacidade de gerar receita e consolidar o posicionamento global do clube.

Embora não tenham sido divulgados pormenores visuais do novo símbolo, o Sporting assegura que serão mantidos elementos estruturantes da sua identidade histórica, como o leão, o escudo, a cor verde e a sigla SCP. A reformulação deverá ainda recuperar referências de versões mais antigas do emblema, abandonadas no redesenho de 2001.

O projeto está a ser desenvolvido em colaboração com a agência britânica JKR, especializada em branding, enquanto a campanha de apresentação ficará a cargo da agência espanhola Señora Rushmore. O clube pretende ainda garantir uma comunicação bilingue, em português e inglês, como parte da estratégia de internacionalização da marca.

A direção leonina integra esta alteração no plano estratégico para 2024-2034 e sublinha também a dimensão simbólica do momento, que coincide com as celebrações do 120.º aniversário do clube fundado em 1906.

Questionado sobre o impacto financeiro da operação para os adeptos, André Bernardo garantiu que o investimento não será repercutido nos preços dos bilhetes nem terá efeitos diretos nos custos para os sócios.

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