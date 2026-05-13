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O médio-ofensivo, ainda jogador do Sporting de Braga, vai assinar contrato válido até 2031 com o clube de Alvalade, num negócio que deverá rondar os 30 milhões de euros, tornando-se, caso se confirme, a contratação mais cara da história dos leões.

A direção do Sporting vê no internacional uruguaio uma aposta estratégica para reforçar o setor ofensivo, destacando a sua capacidade de jogar em várias posições atrás do ponta-de-lança e a adaptação já consolidada ao futebol português.

Em sentido inverso, o negócio prevê a transferência de Diogo Travassos para o Sporting de Braga, numa operação avaliada em 5,5 milhões de euros, podendo atingir mais 1 milhão mediante objetivos.

O lateral-direito, formado em Alcochete, esteve esta época cedido ao Moreirense e prepara-se agora para assinar um contrato de cinco temporadas com os minhotos.

Travassos, de 22 anos, deixa o Sporting sem se estrear pela equipa principal, apesar de já ter manifestado publicamente o desejo de jogar em Alvalade. A saída resulta de um entendimento entre os clubes que alterou os planos iniciais da SAD leonina para a pré-temporada.

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