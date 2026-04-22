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O Sporting está de regresso ao Jamor, para defender o troféu conquistado na temporada passada. Os leões empataram hoje no Porto, após terem vencidos os dragões por 1-0 em Alvalade, com um golo de Luís Suarez.

No Estádio do Dragão houve muita luta por cada posse de bola, intensidade e poucas oportunidades. Houve tempo para Gonçalo Inácio se lesionar e ser substituído por Debast.

O jogo aconteceu três dias depois de os leões terem perdido em casa com o Benfica, em jogo a contar para o campeonato.

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