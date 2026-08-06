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O Sporting chegou a acordo com o Watford para a contratação de Nestory Irankunda. O extremo internacional australiano, de 20 anos, vai custar 15 milhões de euros fixos, podendo o negócio atingir os 18 milhões mediante o cumprimento de objetivos. O jogador deverá chegar a Lisboa durante o fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato até 2031.

O entendimento entre Sporting e Watford ficou concluído depois de terem sido ultrapassados os últimos entraves relacionados com uma cláusula acordada entre o clube inglês e o Bayern Munique, anterior detentor do passe do jogador.

Quando vendeu Irankunda ao Watford, o Bayern garantiu 40% da mais-valia de uma futura transferência. Essa condição obrigou o clube inglês a renegociar os termos com os alemães antes de aceitar a proposta apresentada pelos leões.

Resolvida essa questão, o negócio ficou desbloqueado e o extremo prepara-se para viajar para Portugal, onde cumprirá os habituais exames médicos antes de oficializar a transferência.

O Sporting manteve, ao longo das negociações, a intenção de não ultrapassar os 15 milhões de euros em valores fixos. O acordo prevê ainda o pagamento de mais três milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos, tornando Irankunda uma das maiores apostas financeiras da SAD leonina para reforçar o ataque.

Internacional australiano, Irankunda chega a Alvalade depois de uma época ao serviço do Watford, na qual participou em 42 jogos, marcou quatro golos e fez quatro assistências. A velocidade, capacidade de desequilíbrio no um para um e polivalência no ataque foram características que convenceram os responsáveis do Sporting a avançar para a contratação.

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