O Sporting esteve à frente no marcador, mas acabou por sofrer dois golos nos descontos.
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Em jogo da I Liga, o Sporting sofreu dois golos nos descontos, marcados por Salvador Blopa e Cícero Alves.
Pelos leões marcaram Luís Suárez e João Silva.
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