Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Alvalade, o Sporting não vacilou na receção ao Gil Vicente e venceu por 2-0, com golos apontados ainda na primeira parte por Eduardo Quaresma, aos 15 minutos, e por Luis Suárez, aos 34. O avançado reforçou assim o estatuto de melhor marcador da competição, fechando a época com 28 golos.

Já na Amoreira, o Benfica despediu-se da temporada com um triunfo por 3-1 frente ao Estoril. Os encarnados construíram a vitória nos primeiros 15 minutos, com golos de Ríos, Bah e Rafa, num jogo marcado pela despedida de Pizzi dos relvados. Peixinho ainda reduziu perto do final, mas sem impacto no desfecho do encontro.

Apesar do registo invicto ao longo do campeonato, o Benfica termina a Liga no terceiro lugar, falhando o apuramento direto para a Champions.

Contas feitas às 34 jornadas, o FC Porto sagrou-se campeão nacional com 88 pontos, seguido do Sporting, com 82, e do Benfica, com 80, a completar o pódio final da temporada.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.