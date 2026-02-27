A primeira mão da eliminatória está agendada para os dias 10 ou 11 de março, na Noruega, enquanto a segunda mão se disputa em Lisboa, a 17 ou 18 do mesmo mês. Assim, os leões começam esta fase a jogar fora de casa.

O Sporting procura garantir um lugar nos quartos de final da principal competição europeia de clubes, frente a um adversário que tem vindo a afirmar-se nas últimas épocas nas provas da UEFA, sobretudo pelo forte desempenho em casa.

Jogos dos oitavos de final

Real Madrid – Manchester City

Bodo/Glimt – Sporting

Paris Saint-Germain – Chelsea

Newcastle – Barcelona

Galatasaray – Liverpool

Atalanta – Bayern Munique

Atlético de Madrid – Tottenham

Bayer Leverkusen – Arsenal