O Sporting vai defrontar os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.
A primeira mão da eliminatória está agendada para os dias 10 ou 11 de março, na Noruega, enquanto a segunda mão se disputa em Lisboa, a 17 ou 18 do mesmo mês. Assim, os leões começam esta fase a jogar fora de casa.
O Sporting procura garantir um lugar nos quartos de final da principal competição europeia de clubes, frente a um adversário que tem vindo a afirmar-se nas últimas épocas nas provas da UEFA, sobretudo pelo forte desempenho em casa.
Jogos dos oitavos de final
Real Madrid – Manchester City
Bodo/Glimt – Sporting
Paris Saint-Germain – Chelsea
Newcastle – Barcelona
Galatasaray – Liverpool
Atalanta – Bayern Munique
Atlético de Madrid – Tottenham
Bayer Leverkusen – Arsenal
