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Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube saudita assume ainda o pagamento do mecanismo de solidariedade e dos encargos de intermediação.

Francisco Trincão chegou ao Sporting em julho de 2022, por empréstimo do FC Barcelona, e permaneceu quatro temporadas em Alvalade. Ao serviço dos leões, conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

O internacional português, de 26 anos, realizou 208 jogos pelo Sporting, tendo marcado 47 golos. O clube investiu 21 milhões de euros na sua contratação, primeiro através do empréstimo e da aquisição de metade dos direitos desportivos, que passaram a ser integralmente detidos pelo Sporting em 2025.