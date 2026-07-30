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Depois do triunfo por 1-0 no terreno da formação sérvia no encontro da primeira mão, os bracarenses, que terminaram na quarta posição na última edição da I Liga portuguesa, impuseram-se esta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com golos de Ricardo Horta, de grande penalidade, aos 27 minutos, Gabriel Silva (44), Pau Victor (63) e Fran Navarro (85).

Na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência, cujos jogos estão agendados para 6 e 13 de agosto, o Sporting de Braga defronta os bielorrussos do Dínamo de Minsk, que nesta ronda afastaram os azeris do Neftchi.

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