Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O dérbi entre Sporting CP e SL Benfica, relativo à 30.ª jornada da Liga Portugal Betclic, surge como um momento-chave na luta pelo título.

Os “leões” ocupam atualmente o segundo lugar, a cinco pontos do líder FC Porto, mas com um jogo em atraso frente ao CD Tondela, que poderá reduzir a diferença para apenas dois pontos. Uma vitória no dérbi, aliada a um triunfo no encontro em atraso, recolocaria o Sporting firmemente na corrida e abriria caminho a uma reta final de campeonato ao rubro, com o sonho do tricampeonato ainda vivo.

Do lado encarnado, o cenário também é exigente. O SL Benfica precisa de vencer para continuar na luta por um lugar na Liga dos Campeões e manter viva a esperança de chegar ao título. Um empate, por outro lado, poderá favorecer diretamente o FC Porto, aproximando os “dragões” da consagração.

Na antevisão do encontro, o treinador do Sporting, Rui Borges, foi claro quanto ao objetivo: vencer para pressionar o líder. “Mesmo não dependendo só de nós, temos de fazer tudo para ganhar e meter pressão em quem vai na frente”, afirmou, reconhecendo mérito ao FC Porto, mas sublinhando a ambição leonina.

O técnico garantiu ainda que não abdica da luta pelo título: “Atiro a toalha ao chão? Não. Penso em ganhar. Se perdermos, fica mais difícil, mas ainda é possível.”

O Sporting chega ao dérbi após a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal FC, apenas quatro dias antes do confronto, enquanto o Benfica teve uma semana completa para preparar o encontro. Ainda assim, Rui Borges recusou usar o desgaste como desculpa, lembrando a importância do jogo para os objetivos da equipa.

Em termos de ausências, os “leões” continuam sem poder contar com Nuno Santos, Luís Guilherme e Ioannidis, enquanto João Simões e Fresneda estão em dúvida.

Já do lado benfiquista, o treinador José Mourinho destacou a consistência da equipa e a dificuldade do desafio em Alvalade. “Somos uma equipa difícil para qualquer adversário. Nenhuma equipa teve um jogo fácil contra nós”, afirmou, mostrando confiança no trabalho realizado.

Mourinho sublinhou ainda a necessidade de pragmatismo: “Temos de ser coerentes e humildes. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos lá para ganhar.”

O técnico encarnado recordou também que, apesar de uma época irregular, a equipa mantém números competitivos, ainda que insuficientes face ao desempenho do FC Porto.

O FC Porto recebe também hoje o Tondela, pelas 20h30, no Estádio do Dragão. O clube de viseu vai até às Antas com um objetivo: evitar a despromoção

Com três candidatos ainda em jogo, o dérbi promete ser determinante nas contas finais do campeonato — e poderá marcar o rumo da luta pelo título nas jornadas decisivas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.