O dérbi da 30.ª jornada da Liga Betclic, marcado para domingo, 19 de abril, às 18h00, já tem bilhetes esgotados.
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Os bilhetes para o jogo entre Sporting e Benfica, referente à 30.ª jornada da Liga Betclic, encontram-se esgotados, a informação foi divulgada no site oficial do Benfica.
O encontro está agendado para domingo, 19 de abril, às 18h00, e será disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
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