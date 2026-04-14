Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os bilhetes para o jogo entre Sporting e Benfica, referente à 30.ª jornada da Liga Betclic, encontram-se esgotados, a informação foi divulgada no site oficial do Benfica.

O encontro está agendado para domingo, 19 de abril, às 18h00, e será disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.