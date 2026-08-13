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Danny León recorreu às redes sociais para partilhar o momento em que realizou um salto de skate enquanto decorria o eclipse solar. A manobra foi cronometrada para coincidir com a passagem da Lua à frente do Sol.

Na publicação, o atleta escreveu: "A manobra da minha vida: modo eclipse". Danny León acrescentou ainda "Não há duas sem três. Primeiro o Sol, depois a Lua e hoje fazemos história com este eclipse", em referência a outros saltos já realizados.

Na mensagem, o espanhol agradeceu também a toda a equipa envolvida no momento.

A publicação conta já com mais de 6,3 milhões de gostos.

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