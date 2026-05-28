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O italiano Jannik Sinner atribuiu a surpreendente eliminação na segunda ronda de French Open ao desgaste físico acumulado durante a temporada de terra batida, após conquistar três torneios consecutivos antes de chegar a Paris.

O número um mundial, apontado como um dos principais favoritos ao título, acabou derrotado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 e 6-1, depois de perder vantagem de dois sets no Court Philippe Chatrier.

Sinner procurava conquistar o primeiro título em Roland Garros e completar o chamado “career grand slam”, cenário que ganhou ainda mais força após a ausência do espanhol Carlos Alcaraz devido a lesão.

Depois das vitórias em Monte Carlo, Madrid e Roma, o italiano chegou ao torneio parisiense numa das melhores fases da carreira, mas admitiu que o calendário apertado acabou por ter consequências físicas.

“Joguei muito e não tive muito tempo para recuperar”, afirmou Sinner, durante a conferência de imprensa após o encontro. “Esta manhã dormi mal e quando acordei já estava com algumas dificuldades, mas isso pode acontecer.”

O tenista explicou ainda que este tipo de quebra física é relativamente comum em torneios do Grand Slam. “Normalmente, há um ou dois dias em que não nos sentimos perfeitos. Hoje foi um desses dias”, acrescentou.

Apesar das temperaturas elevadas registadas em Paris, acima dos 30 graus Celsius, Sinner garantiu que o calor não teve influência decisiva no resultado, contrariando dificuldades sentidas noutras competições disputadas em condições semelhantes.

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