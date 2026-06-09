Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os leões confirmam a chegada do internacional jovem dinamarquês, embora sem revelarem os valores do negócio. Ainda assim, a transferência terá custado 7,25 milhões de euros fixos, podendo atingir os 10 milhões mediante o cumprimento de objetivos.

Já como jogador do Sporting, Silas Andersen mostrou-se entusiasmado com o novo desafio, sublinhando o peso competitivo do clube a nível europeu. “O Sporting joga as competições europeias todos os anos, está na UEFA Champions League de novo e é um passo fantástico para jogadores mais jovens crescerem. Jogar contra as melhores equipas do planeta é um sonho de criança”, afirmou, em declarações reproduzidas pelo clube.

O médio definiu-se ainda como um jogador intenso e ofensivo, que gosta de “conduzir a bola, ser perigoso nas bolas paradas e ajudar a equipa a jogar para a frente”.

Formado no FC Copenhaga, Andersen passou depois pelas camadas jovens do Inter Milão e do Génova, antes de se estrear como sénior no Utrecht. Em 2025, transferiu-se para o Häcken, clube pelo qual realizou 57 jogos e marcou nove golos.

Na presente temporada, o médio soma 11 partidas pelo emblema sueco, que ocupa atualmente o segundo lugar do campeonato. Silas Andersen é o quarto reforço do Sporting para 2026/27, juntando-se a Rodrigo Zalazar, Pedro Lima e Issa Doumbia, todos eles médios integrados no novo plantel verde e branco.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.