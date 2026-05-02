Um automóvel que integrava a caravana de celebração galgou o passeio na rua João de Deus, nas imediações da Avenida da Liberdade, derrubou um sinal de trânsito e acabou por atingir um grupo de pessoas que se encontrava a celebrar a vitória dos “dragões”.

Para o local foram mobilizados vários meios de socorro, incluindo elementos da PSP e seis viaturas de emergência, entre ambulâncias do INEM e dos Bombeiros de São João da Madeira. As vítimas receberam assistência no local, não tendo sido ainda possível apurar a gravidade dos ferimentos.

As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento estão a ser investigadas pelas autoridades.