Sete pessoas, entre as quais duas crianças, ficaram feridas na noite desta sexta-feira, em São João da Madeira, na sequência de um atropelamento ocorrido durante os festejos da conquista do campeonato nacional pelo FC Porto.
Um automóvel que integrava a caravana de celebração galgou o passeio na rua João de Deus, nas imediações da Avenida da Liberdade, derrubou um sinal de trânsito e acabou por atingir um grupo de pessoas que se encontrava a celebrar a vitória dos “dragões”.
Para o local foram mobilizados vários meios de socorro, incluindo elementos da PSP e seis viaturas de emergência, entre ambulâncias do INEM e dos Bombeiros de São João da Madeira. As vítimas receberam assistência no local, não tendo sido ainda possível apurar a gravidade dos ferimentos.
As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento estão a ser investigadas pelas autoridades.
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