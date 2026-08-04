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Além de nomear Jorge Jesus como sucessor do espanhol Roberto Martínez na equipa principal, após a eliminação dos lusos frente à campeã europeia e mundial Espanha nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de 2026, o organismo alterou seis técnicos nas seleções jovens.

Vasco Faísca assumiu os sub-20, que conquistaram em junho o Torneio Maurice Revello, anteriormente conhecido por Torneio de Toulon, em França, na despedida do ex-médio internacional Oceano Cruz ao fim de três anos.

Antes das passagens como treinador por Olhanense, Sporting de Braga B, Alverca, Farense, Belenenses e os venezuelanos da Academia Puerto Cabello, Vasco Faísca, de 45 anos, fez quase toda a carreira de jogador entre Portugal e Itália e foi campeão europeu de sub-18 pelos lusos em 1999.

Nos patamares inferiores, Bino Maçães foi promovido aos sub-19 e Filipe Ramos voltou aos sub-17 três anos depois, em substituição de Emílio Peixe e José Lima, que falharam os respetivos acessos às fases finais dos últimos Campeonatos da Europa das duas categorias, respetivamente.

Bino Maçães, de 53 anos, comandou os sub-18 em 2025/26, mas levou Portugal ao inédito título mundial de sub-17 em novembro de 2025, no Qatar, cinco meses depois da conquista do troféu continental na Albânia.

Como jogador, Bino Maçães conquistou o Campeonato da Europa de sub-16 por Portugal em 1989, foi finalista derrotado do Europeu de sub-21 em 1994 e arrebatou a medalha de bronze do Mundial de sub-16 em 1989.

Filipe Ramos, de 56 anos, estava nos sub-16 e também continua na FPF, tendo sido campeão do mundo de sub-20 em 1989 e segundo colocado do Europeu de sub-18 em 1988 nos relvados ao serviço das seleções lusas.

Os sub-16 passaram a estar sob alçada de Vítor Gazimba, de 38 anos e em estreia na FPF, após ter trabalhado no estrangeiro na última década.

Ricardo Duarte juntou os cargos de líder dos sub-18 e coordenador técnico nacional, enquanto Tiago Matos, que já era adjunto das seleções jovens, ficou nos sub-15, anteriormente orientados por João Santos, e também subcoordena a estrutura do futebol masculino federativo.

João Santos transitou para o lote de treinadores nacionais, na companhia de Emanuel Gonçalves, José Caldeira, Rui Fonte e um ex-jogador a definir, ao passo que Márcio Santos coordena os técnicos de guarda-redes, cujo lote integra ainda Duarte Miranda, Pedro Silva e Fernando Monteiro.

Na equipa principal, Jorge Jesus será acompanhado pelo adjunto João de Deus, os treinadores de guarda-redes Nélson Pereira e Ricardo Pereira, o preparador físico Márcio Sampaio e os analistas Fábio Jesus, Gil Henriques e Rodrigo Araújo.

Ao contrário das restantes seleções, os sub-21 continuam com Luís Freire, estando perto do acesso ao Campeonato da Europa da categoria de 2027.

Óscar Tojo mantém-se na direção técnica nacional da FPF, que vem da primeira temporada completa da presidência de Pedro Proença e apostou em Lourenço Coelho como diretor-executivo para as seleções nacionais.

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