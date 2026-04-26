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A equipa portuguesa entrou forte na partida e chegou rapidamente à vantagem, com o guarda-redes Cristiano a marcar por duas vezes nos instantes iniciais. Ainda no primeiro período, Gonçalo Loureiro ampliou para 3-0,

No segundo período, Duarte Milheiro e Mário Martins aumentaram a diferença no marcador, antes de Cebolla reduzir para a seleção espanhola. Portugal respondeu com golos de Manuel Mendes e Lourenço, enquanto Ramy ainda marcou pelos espanhóis antes do intervalo.

No terceiro e último período, Ramy voltou a marcar para a Espanha, mas Gonçalo Loureiro bisou pouco depois. O capitão Pola fechou o resultado em 9-3 e ergueu o troféu.

Além do título coletivo, a seleção portuguesa somou distinções individuais: Gonçalo Loureiro terminou como melhor marcador da competição, com 11 golos, Cristiano foi eleito melhor guarda-redes e Pola recebeu o prémio de jogador mais valioso.

Esta foi a primeira participação oficial da equipa sub-20 na competição, que terminou com um percurso sem derrotas, de acordo com A Bola. Portugal venceu a Inglaterra (17-3) e a Chéquia (17-0) na fase de grupos, bateu a Itália (3-0) nas meias-finais e confirmou o título frente à Espanha na final.