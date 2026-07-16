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As praias de Santa Cruz recebem, entre os dias 17 e 26 de julho, a 18.ª edição do Santa Cruz Ocean Spirit – Festival Internacional de Desportos de Ondas, um evento que reúne a elite dos desportos de ondas e que se afirma como um dos mais importantes do género na Europa.

Durante dez dias, estarão em competição 418 atletas provenientes de Portugal, Espanha, França, Marrocos, Brasil, Estados Unidos da América, México e Cabo Verde, distribuídos por provas oficiais integradas nos calendários nacionais, europeus e internacionais de bodyboard, bodysurf, surf, longboard e skimboard.

O programa competitivo inclui sete provas oficiais. A competição tem início com o Santa Cruz Bodyboard Open, integrado no Circuito Nacional de Bodyboard Open, que reúne 64 atletas nacionais. Segue-se o Santa Cruz Bodysurf Pro, prova do Campeonato Nacional de Bodysurf, com a participação de 30 atletas portugueses.

Um dos principais destaques da edição de 2026 é o Santa Cruz European Bodyboard Pro, etapa do European Tour Bodyboard (ETB). A prova tem classificação 3-Star, a mais elevada do circuito europeu, atribuindo maior pontuação para o ranking e um prémio monetário superior. Estão previstos 80 atletas de Portugal, Espanha, França e Marrocos.

O festival integra ainda a Taça Sealand, dedicada ao surf, bodyboard e longboard, que contará com 60 atletas nacionais, e o Junior Tour Santa Cruz, prova do circuito nacional júnior de surf, com a participação de 64 jovens atletas.

O skimboard volta igualmente a assumir um papel de destaque com duas competições. O Santa Cruz Skimboard Open, a contar para o Campeonato Nacional, reunirá 30 atletas portugueses, enquanto o Internacional Skimboard UST contará com 90 participantes de Portugal, Espanha, França, Brasil, Estados Unidos da América, México e Cabo Verde. Esta será, em 2026, a única etapa europeia do United Skim Tour.

Além da vertente competitiva, o Santa Cruz Ocean Spirit promove diversas iniciativas dirigidas ao público, incluindo aulas de surf, bodyboard e skimboard, experiências de utilização de equipamentos, surf adaptado, torneios de voleibol de praia, caminhadas interpretativas, ações de sensibilização para a segurança no mar, sessões de bem-estar e atividades destinadas a participantes de todas as idades.

Com entrada livre, o festival pretende voltar a afirmar Santa Cruz e o concelho de Torres Vedras como um destino de referência para a realização de grandes eventos internacionais dedicados aos desportos de ondas, reunindo atletas, clubes, federações, marcas e visitantes ao longo de dez dias de programação.

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