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A mensagem surge num momento simbólico, após a qualificação da Escócia para o Mundial de 2026, competição que Robertson irá disputar nos Estados Unidos, Canadá e México. Na carta, Rute Cardoso agradece ao jogador do Liverpool por manter viva a memória de Diogo Jota e por transformar a sua ausência num símbolo de continuidade dentro do balneário.

“Andy, escrevo-te com o coração cheio de gratidão e orgulho. O Diogo falava frequentemente de ti, das batalhas que travaram juntos, das risadas e dos sonhos que partilhavam. O Mundial era um desses sonhos que vocês alimentaram lado a lado”, escreveu.

Num dos excertos mais marcantes da mensagem, Rute Cardoso sublinha a dimensão emocional da qualificação escocesa e a forma como a memória do jogador português continua presente. “Ao alcançares esse momento e garantires o teu lugar no Mundial, não irás sozinho; levarás também o sonho dele contigo”, referiu, acrescentando que “o Diogo estará convosco nos vossos pensamentos, nos vossos passos e no vosso coração”.

A carta termina com um agradecimento ao internacional escocês pela forma como tem preservado a memória do antigo companheiro de clube: “Obrigada por não o teres esquecido. Ele estaria e está incrivelmente orgulhoso de ti”.

Andy Robertson respondeu posteriormente através de um vídeo divulgado pela FIFA, no qual destacou a emoção da mensagem e a ligação criada com Diogo Jota durante o período em que ambos representaram o Liverpool.

“É fantástico que a Rute tenha escrito esta carta. Isso mostra o tipo de pessoa que ela é. Vamos certificar-nos de que o nome do Diogo nunca será esquecido”, afirmou o lateral escocês.

Robertson recordou ainda que a relação com Jota se intensificou durante o Mundial de 2022, quando partilharam objetivos comuns ligados ao sonho de disputar o Mundial de 2026. “Falávamos muito sobre o que significaria chegar lá. Ele está sempre presente”, disse.

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