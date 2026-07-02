Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo

Suplentes de Portugal: José Sá, Rui Silva; Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Gonçalo Ramos, João Félix, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes e Francisco Conceição

Treinador: Roberto Martínez

Em relação ao último jogo da fase de grupos do Mundial2026, contra a Colômbia, a seleção das quinas vê o regresso de João Neves ao meio-campo, de onde sai Rúben Neves. Em relação a esse encontro, entra Rafael Leão no lado esquerdo, e sai João Félix.

Onze da Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ante Budimir

Suplentes da Croácia: Ivor Pandur, Dominik Kotarski; Josko Gvardiol, Duje Caletar-Car, Kristijan Jakic, Luka Vuskovic, Martin Erlic, Nikola Moro, Mario Pasalic, Toni Fruk, Luka Sucic, Andrej Kramaric, Igor Matanovic, Marco Pasalic e Petar Musa

Treinador: Zlatko Dalic

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.