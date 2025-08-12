Bruno Lage entrou com o mesmo onze inicial do encontro da semana passada e aos 18 minutos inaugurou o marcador por Aursnes. Após o primeiro, Aursnes retibuiu o favor a Scheldrup que marcou o 2-0.

O Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, será o próximo adversário do Benfica na caminhada até à fase de liga da Champions. O clube de Instambul venceu, esta terça-feira, o Feyenoord por 5-2 e carimbou o passaporte para o 'play-off' da prova milionária.