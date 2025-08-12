O Benfica voltou a vencer o Nice, desta vez no estádio da Luz, por 2-0, com golos de Aursnes e Scheldrup. Assim, a equipa portuguesa avança para o 'playoff' de acesso à Champions, onde vai defrontar o Fenerbahçe do treinador português José Mourinho.
Bruno Lage entrou com o mesmo onze inicial do encontro da semana passada e aos 18 minutos inaugurou o marcador por Aursnes. Após o primeiro, Aursnes retibuiu o favor a Scheldrup que marcou o 2-0.
O Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, será o próximo adversário do Benfica na caminhada até à fase de liga da Champions. O clube de Instambul venceu, esta terça-feira, o Feyenoord por 5-2 e carimbou o passaporte para o 'play-off' da prova milionária.
A primeira partida será disputada na Turquia no próximo dia 19, às 20:00, enquanto o derradeiro duelo está agendado para dia 26 de agosto igualmente às 20:00.
