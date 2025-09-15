Rui Vitória treinava o Panathinaikos desde novembro de 2024, tendo somado 22 triunfos em 43 encontros.

Esta foi a quarta experiência internacional do treinador português, depois das passagens pelo Al Nassr (Arábia Saudita), pelo Spartak Moscovo (Rússia) e pela seleção do Egito.

