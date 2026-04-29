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Em causa estavam alegados acessos indevidos a sistemas informáticos e divulgação de correspondência privada de diversas entidades, incluindo clubes como o Sport Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do Porto, bem como a Liga de Futebol, sociedades de advogados, magistrados, jornalistas e organismos públicos como a Autoridade Tributária e a Rede Nacional de Segurança Interna.

O caso ganhou grande dimensão mediática sobretudo devido à divulgação de emails associados ao Benfica, que vieram a público através de diferentes plataformas, incluindo o Porto Canal, alimentando durante anos polémicas no futebol português e investigações paralelas em vários países europeus.

Rui Pinto tinha sido condenado em setembro de 2023 pelo Juízo Central Criminal de Lisboa a quatro anos de prisão com pena suspensa, no âmbito do mesmo processo. A decisão agora conhecida altera significativamente o desfecho judicial do caso, que marcou o debate sobre cibercrime, transparência e limites da investigação jornalística na era digital.

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