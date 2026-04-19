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Segundo a CNN, em causa estão alegados insultos no interior do Hall VIP, uma área reservada do estádio por onde passam os jogadores quando chegam ao recinto.

Este espaço é habitualmente vedado ao público, mas existe um pequeno grupo de adeptos autorizado a assistir à chegada das equipas, inclusive crianças que têm oportunidade de ver de perto os jogadores e tirar fotografias.

Rui Costa, acompanhado pelo treinador José Mourinho e pelo adjunto João Tralhão, atravessava o espaço destinado à chegada das equipas quando terá ouvido comentários vindos da zona dos adeptos. O presidente do Benfica reagiu de forma imediata ainda no interior daquela área restrita.

Rui Costa acabou por se dirigir a um steward presente no local, questionando de forma direta como era possível haver adeptos a proferirem insultos naquela zona considerada técnica e de acesso restrito aos profissionais do clube. O caso já terá sido reportado aos delegados da Liga.

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