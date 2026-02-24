Rui Costa defende Prestianni: "Está a ser crucificado como uma pessoa racista e isso posso garantir que não é"

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rui Costa, Presidente do Benfica, falou esta terça-feira com os jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, antes da partida da comitiva encarnada para Madrid, onde o clube português vai enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Questionado sobre a suspensão de Prestianni, Rui Costa afirmou que o clube recorreu da decisão e defendeu a integridade do jogador. "Antes de mais é escusado falar da dificuldade elevada deste jogo em inverter um resultado negativo no Bernabéu. Mas vamos encarar este jogo com a máxima ambição. Temos este caso de Prestianni que não podemos usá-lo. Metemos um recurso, porque entendemos que nada está provado", disse.

O dirigente criticou ainda a UEFA por não ter considerado outro incidente na Luz, envolvendo Valverde, que, segundo Rui Costa, deveria ter resultado numa suspensão. "Não justifica a ausência do jogador neste jogo. Também esperávamos que a UEFA olhasse para o outro caso na Luz. E entendemos que há uma agressão clara de Valverde e que deveria ter ficado fora deste jogo", sublinhou.

Sobre as acusações de que Vinícius Júnior teria sido enganado ou que Prestianni seria racista, Rui Costa defendeu o jogador: "Eu não estava dentro do campo para saber o que é que foi dito. O que posso dizer é que acredito no meu jogador. Prestianni está a ser crucificado como uma pessoa racista e isso posso garantir que não é.".

Rui Costa explicou ainda a demora do presidente em se pronunciar. "A explicação de o presidente falar ao fim de uma semana tem que ver com um processo que estava em andamento e não fazia sentido falar até haver uma decisão. Esperava que houvesse algo definitivo, acabando por haver apenas esta suspensão provisória", disse, respondendo ainda às críticas internacionais sobre racismo.

"As críticas baseiam-se em quê? Numa situação de jogo. O Benfica ao longo da sua história tem sido um exemplo de inclusão e não ao racismo. Tem um jogador africano como a sua maior bandeira. O Benfica nunca se sentirá beliscado em relação à questão do racismo", salientou.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.