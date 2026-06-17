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“Rúben Dias não está a 100%”, afirmou Martínez, sublinhando que o jogador continua a trabalhar de forma individualizada. “Está focado em recuperar e faz sentido continuar o processo”, acrescentou, garantindo que a decisão visa proteger o atleta.

O selecionador esclareceu ainda que o central chegou em boas condições ao estágio em Lisboa e participou normalmente na preparação e nos jogos particulares, mas sofreu um toque no encontro frente à Nigéria. “Está tudo bem, mas não vamos arriscar”, reforçou.

Questionado sobre notícias que apontavam para uma eventual saída após o Mundial, Roberto Martínez classificou o tema como uma “não notícia”. “O foco é continuar o trabalho feito nos últimos três anos”, disse. A Federação Portuguesa de Futebol já tinha reagido no mesmo sentido, assegurando que treinador e federação estão “exclusivamente focados no Mundial”.

O encontro entre Portugal e a República Democrática do Congo está marcado para esta quarta-feira, às 12h00 locais (18h00 em Portugal continental), no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do catariano Abdulrahman Al Jassim.

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