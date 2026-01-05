Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o clube anunciou que "Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United".

"Ruben foi nomeado em novembro de 2024 e levou a equipa à final da UEFA Europa League em Bilbau, em maio. Com o Manchester United em sexto lugar na Premier League, a direção do clube tomou com relutância a decisão de que era o momento certo para fazer uma mudança. Isso dará à equipa a melhor oportunidade de alcançar a melhor classificação possível na Premier League", pode ler-se.

"O clube gostaria de agradecer a Ruben pela sua contribuição e deseja-lhe tudo de bom para o futuro. Darren Fletcher assumirá o comando da equipa contra o Burnley na quarta-feira", é ainda referido.

