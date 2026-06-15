A informação foi avançada esta segunda-feira pelo jornal A Bola e pelo especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, através da rede social X, dando conta de que o treinador de 41 anos deverá viajar nas próximas horas para Milão para concluir as formalidades do contrato.

Segundo a mesma informação, o acordo prevê uma remuneração na ordem dos 3,5 milhões de euros líquidos por época, num vínculo inicialmente válido por duas temporadas, com possibilidade de extensão até 2029 caso seja acionada a cláusula de opção.

Rúben Amorim encontrava-se sem clube desde janeiro, quando deixou o comando do Manchester United, e prepara agora o regresso ao ativo num dos históricos do futebol europeu, o AC Milan, clube que pretende reforçar o projeto desportivo para as próximas épocas.

A mudança para Itália representa um novo desafio na carreira do treinador português, depois de passagens de destaque pelo Sporting e pelo futebol inglês, e coloca-o no centro de um dos principais campeonatos europeus a partir da próxima temporada.