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O pacote adquirido inclui todos os jogos da Seleção Nacional, o jogo de abertura, as duas semifinais e a final, além de um conjunto de encontros considerados decisivos ao longo das diferentes fases da prova. Os três operadores irão dividir a transmissão dos jogos, sendo a distribuição dos encontros anunciada posteriormente.

A aquisição dos direitos resulta de uma parceria inédita entre os três canais generalistas portugueses, que se uniram com o objetivo de assegurar uma ampla cobertura de um dos maiores eventos desportivos do mundo e disponibilizá-la gratuitamente ao público.

Segundo os operadores, o Campeonato do Mundo FIFA é um dos acontecimentos mediáticos mais relevantes à escala global, mobilizando milhões de espectadores e assumindo particular importância para os portugueses, especialmente no acompanhamento da Seleção Nacional.

Com este acordo, RTP, SIC e TVI consideram reforçar a capacidade de cooperação em torno de conteúdos de elevado interesse público, colocando os espectadores no centro da iniciativa. A parceria é também apresentada como uma solução para o mercado publicitário, reunindo escala, cobertura e contexto editorial num evento com forte capacidade de agregação de audiências.

O diretor de Desporto da RTP, Miguel Barroso, afirmou que a resposta conjunta dos três operadores permitiu “proteger o acesso livre e sem barreiras tecnológicas” dos portugueses ao maior evento desportivo do ano, sublinhando ainda o papel da televisão em sinal aberto e do Serviço Público de Media.

Já o diretor-geral de Entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, considerou que a aquisição conjunta representa uma resposta “inteligente e responsável” num mercado global competitivo, destacando a importância de garantir o acesso dos portugueses a conteúdos de grande relevância.

Por sua vez, o diretor-geral da TVI, José Eduardo Moniz, defendeu que a parceria assegura que os momentos mais relevantes do Mundial chegam a todos os portugueses em sinal aberto, reforçando o compromisso com uma cobertura abrangente, próxima e de qualidade.

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