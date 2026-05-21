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O Al Nassr conquistou o título saudita após vencer o Damac, por 4-1, na última jornada do campeonato. Ronaldo, marcou dois dos golos e Jorge Jesus voltou a conquistar o campeonato saudita, depois de o vencer pelo Al Hilal, em 2023/24.

Para Ronaldo, este é o segundo troféu desde que está em Riade, juntando o tão pretendido Campeonato à Arab Club Champions Cup de 2023, enquanto que João Félix e Jorge Jesus celebraram o primeiro título no clube.

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