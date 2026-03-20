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A Seleção Nacional prepara-se para disputar dois encontros particulares no continente americano, frente ao México e aos Estados Unidos, no final de março, naquela que será mais uma etapa de preparação sob o comando de Roberto Martínez.

O primeiro jogo está marcado para o dia 28 de março, diante do México, no Estádio Azteca Banorte, na Cidade do México. O encontro terá início às 19h00 locais, o que corresponde às 2h00 da manhã de dia 29 em Portugal continental.

Três dias depois, a equipa das quinas defronta os Estados Unidos, a 31 de março, em Atlanta. A partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, com apito inicial às 19h07 locais (00h07 em Portugal).

Para estes compromissos, Roberto Martínez convocou um total de 27 jogadores, distribuídos pelos diferentes setores:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers) e Rui Silva (Sporting CP).

Defesas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal CF), António Silva e Tomás Araújo (ambos do SL Benfica).

Médios: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (RCD Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham United), João Neves e Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto).

Avançados: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves e Francisco Trincão (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea FC), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).