"E um jogo para relembrar, que não há jogos fáceis. Que não é fácil ganhar quatros jogos seguidos, num apuramento. Acho que havia um aspeto emocional. Queríamos jogar, ganhar e garantir o apuramento.. A Hungria entrou muito bem. Na primeira bola parada fez um golo. Reagimos muito bem. Marcámos dois golos fantásticos e começamos a segunda parte muito bem. Era o momento de matar o jogo. Temos duas bolas nos postes, uma boa defensa numa jogada de Félix e o Chico também esteve na área", sublinhou Martinez.

"Nos últimos oito ou nove minutos a cabeça parou, o coração entra e já não jogamos. Tentámos chegar ao apuramento, mas perdemos a bola e o controlo de jogo. Uma lição muito importante para nós. Precisamos de jogar ao princípio ao fim com personalidade. Foi uma lição muito importante para nós. Foi também uma bola de azar, uma "cueca" e a Hungria marcou. Foi uma lição para nós", destacou.