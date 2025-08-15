Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerimónia decorreu na Cidade do Futebol, com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e outros dirigentes e atletas da modalidade.

"Hoje venho aqui pôr um ponto final na minha carreira desportiva, enquanto profissional. É a mais difícil decisão de sempre da minha vida como atleta", declarou Ricardinho, acrescentando: "Nunca acreditei ter uma história tão bonita mesmo que a tivesse sonhado".

Eleito seis vezes o melhor jogador do mundo pelo portal Futsal Planet — em 2010 e de 2014 a 2018 —, Ricardinho iniciou a carreira no Miramar FC, destacou-se no Benfica e passou por clubes como Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), ACCS (Paris), Pendekar United (Indonésia), Riga FC (Letónia) e Ecocity Genzano (Itália), o seu último clube.