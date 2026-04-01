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A notícia foi inicialmente avançada esta manhã pelo jornal Record, mas tratou-se basicamente de uma brincadeira de 1 de Abril, dia das mentiras.

O encontro, que supostamente visava discutir a tensão entre os grandes clubes e questões de violência no futebol, não está, para já, na agenda do Governo.

Refira-se, isso sim, que o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e o diretor-geral das modalidades, Mário Santos, têm encontro marcado para esta quarta-feira, às 17h30, com a ministra da Juventude e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes. A reunião surge na sequência dos recentes incidentes verificados no clássico de andebol entre dragões e leões, sendo que a governante também aceitou receber o presidente do Sporting, Frederico Varandas, para abordar o mesmo tema.

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