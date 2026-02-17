O único golo da partida surgiu no início da segunda parte, aos 50 minutos, quando Vinícius Júnior finalizou uma jogada rápida do conjunto espanhol, batendo o guarda-redes encarnado e dando vantagem aos campeões europeus. Pouco depois do golo, o internacional brasileiro dirigiu-se ao árbitro para relatar alegados insultos racistas provenientes de um jogador do Benfica, situação que levou à activação do protocolo antirracismo da UEFA Champions League.

O árbitro ordenou a suspensão temporária do encontro, recolhendo as equipas aos bancos enquanto se avaliava a ocorrência. A interrupção prolongou-se por cerca de 12 minutos, num ambiente de grande tensão dentro e fora das quatro linhas, com protestos de jogadores, equipas técnicas e assobios vindos das bancadas.

Após a retoma, o jogo perdeu fluidez, com o Benfica a tentar reagir e procurar o empate, mas sem conseguir criar ocasiões claras de golo. O Real Madrid optou por uma postura mais cautelosa, gerindo a vantagem mínima até ao apito final.

No final do encontro, a polémica acabou por dominar as atenções, relegando o resultado desportivo para segundo plano. O caso deverá agora ser analisado pelas instâncias disciplinares da UEFA, enquanto o Benfica parte em desvantagem para a segunda mão, em Madrid, onde será obrigado a vencer para manter vivas as aspirações na eliminatória, num jogo que José Mourinho ficará de fora depois de ter sido expulso.