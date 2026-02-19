Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O clube merengue, disse a mesma fonte ao 24notícias, pretende compilar todas as imagens possíveis do incidente, não apenas as captadas pelas câmeras de televisão, mas também as captadas por broadcasters e jornalistas presentes no Estádio da Luz. O objetivo é que esse material sirva para identificar indivíduos que poderão ter dirigido insultos racistas ou gestos discriminatórios, reforçando o processo de investigação já aberto pela UEFA.

A mesma fonte sublinha que o clube ainda não formalizou o pedido, mas considera fazê-lo nos próximos dias, entendendo que a cooperação do Benfica e dos media é fundamental para garantir que eventuais comportamentos racistas não fiquem impunes. O Real Madrid pretende, posteriormente, encaminhar a informação recolhida para as autoridades competentes e para as instâncias disciplinares do futebol, incluindo a UEFA, caso se justifique.

Esta iniciativa insere-se na estratégia mais ampla do clube madrileno de tolerância zero ao racismo, que tem vindo a ser reiterada em vários episódios nos últimos anos. A direção do Real Madrid acredita que a "identificação concreta de adeptos envolvidos em atos discriminatórios é um passo essencial para que possam ser aplicadas sanções exemplares, seja através de proibições de entrada em recintos desportivos, seja por via judicial".

A iniciativa do Real Madrid surge num momento em que a UEFA já designou um inspetor de Ética e Disciplina para apurar possível conduta discriminatória no jogo, e a luta contra o racismo no futebol tem sido amplamente debatida no futebol europeu. A investigação poderá resultar em sanções severas caso sejam confirmadas violações dos regulamentos antidiscriminação da UEFA.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.