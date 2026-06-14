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O Real Madrid voltou a surpreender o mercado de verão ao fechar a contratação de Marc Cucurella, lateral-esquerdo do Chelsea, numa operação avaliada em cerca de 50 milhões de euros.

O internacional espanhol era apontado como alvo do Barcelona e do Atlético de Madrid, mas acabou por rumar ao Santiago Bernabéu, reforçando um plantel que está a ser construído de acordo com as indicações de José Mourinho.

Uma das próximas contratações para o clube português pode ser Bernardo Silva. O médio português, que deixou o Manchester City, é visto como uma peça fundamental para acrescentar ao meio-campo madrilenho.

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