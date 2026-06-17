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A informação foi confirmada pelo emblema espanhol esta manhã, que assegura assim um dos reforços mais sonantes do mercado de verão. O médio, de 31 anos, chega proveniente do Manchester City, onde foi uma peça fundamental ao longo de nove temporadas de enorme sucesso.

De acordo com a comunicação oficial, Bernardo Silva chega a custo zero, após o fim do seu vínculo com o clube inglês, reforçando a estratégia do Real Madrid de apostar em jogadores experientes e sem custos de transferência.

O internacional português, que está atualmente ao serviço da seleção nacional no Mundial 2026, torna-se mais uma peça central no novo projeto desportivo do clube, num momento em que o Real Madrid está a proceder a uma profunda reestruturação do plantel.

Durante a sua passagem pelo Manchester City, Bernardo Silva conquistou múltiplos títulos, incluindo a Liga dos Campeões e várias Premier League, afirmando-se como um dos médios mais consistentes e versáteis do futebol europeu.

O jogador deverá integrar o plantel merengue após a participação de Portugal no Campeonato do Mundo, estando prevista a sua apresentação oficial nas próximas semanas.