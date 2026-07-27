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O internacional argentino, de 18 anos, chegou ao clube espanhol em junho de 2025, proveniente do River Plate, numa operação avaliada em cerca de 63,2 milhões de euros. Apesar do elevado investimento, Mastantuono poderá sair temporariamente do plantel merengue, com os encarnados a surgirem entre os clubes interessados em garantir a sua evolução.

Na última temporada ao serviço do River Plate, o jovem talento realizou 35 partidas e marcou três golos, confirmando o estatuto de uma das maiores promessas do futebol argentino.

Formado no clube de Buenos Aires, Mastantuono destacou-se pela capacidade técnica, visão de jogo e maturidade apesar da idade, características que despertaram a atenção de vários clubes europeus antes da mudança para Madrid.

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