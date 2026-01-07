Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A piloto portuguesa, que é navegada por Rosa Romero e está a disputar o Rally Dakar na categoria Ultimate, completou a Etapa 4 na 42.ª posição, um resultado que lhe permitiu subir onze lugares na classificação geral, situando-se agora na 40.ª posição nos Ultimate, e consolidando o seu Dakar numa trajetória de solidez e progressão constante.

Para Gameiro, apesar das dificuldades "esta etapa correu-nos muito bem. Conseguimos recuperar algumas posições e mostrar um ritmo bom, sem arriscar em demasia e, acima de tudo, sem danificarmos o nosso MINI. Foi uma etapa muito dura em que sofremos muito com pó. Fizemos praticamente 180 km sempre no pó, com visibilidade muito reduzida. Foi muito difícil, mas conseguimos ultrapassar mais essa adversidade. Ainda paramos para ajudar o Guillaume, que estava novamente com um problema e para complicar ainda mais a tarefa, tivemos um pequeno percalço de navegação, mas fomos capazes de rapidamente encontrar o caminho".

Amanhã, Gameiro e Romero enfrentam a segunda metade da etapa maratona deste edição 48 do Rally Dakar. Para a dupla do Mini da X-Raid, o desafio é grande, com um terreno rochoso que exigirá novamente muitas cautelas. A etapa termina em ​Hail, cidade histórica situada entre as montanhas Shammar e o deserto de Nafud.

