A notícia foi avançada pela própria organização, que deu conta que o motociclista caiu nas dunas ao quilómetro 214, a dois da chegada a Erfoud.

Jorge Brandão, que competia na classe Rally2, ainda foi transportado de helicóptero para o hospital de Erfoud, mas acabou por não resistir aos ferimentos, avança o jornal Record.

A notícia é também avançada pela agência de notícias EFE.

O motociclista português representava a equipa Old Friends Rally.

O óbito já foi, entretanto, confirmado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) que em comunicado lamenta "confirmar o falecimento do piloto português Jorge Brandão após um trágico acidente na quinta etapa do Rally de Marrocos, na manhã de hoje, 17 de outubro de 2025".

"Participando no evento pela segunda vez, Jorge caiu nas dunas do quilómetro 214 e, embora tenha sido atendido pela equipa médica do evento e depois transferido para o hospital em Erfoud por ambulância aérea, posteriormente sucumbiu aos ferimentos sofridos durante o acidente", referem.

A FIM refere que o piloto nascido em Arouca, "era muito experiente em ralis de enduro e cross-country a nível nacional e internacional".

"Em nome da família FIM, do Rallye du Maroc e do Campeonato Mundial de Rally-Raid, apresentamos as nossas mais profundas condolências à família de Jorge e os seus muitos amigos. Ele fará falta a toda a família FIM", terminam.

