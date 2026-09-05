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José Madeira e Rodrigo Marta estreiam-se este sábado no Top 14, divisão de elite do râguebi francês, considerada a melhor e mais competitiva Liga de clubes do mundo.

No arranque da temporada 2026-2027, Madeira, capitão dos Lobos, contratado este verão pelo USA Perpignan, integra o XV titular e defronta, na capital francesa, o Stade Français Paris (18h05),

À mesma hora, em Montpellier, Marta, reforço do Section Paloise, igualmente titular, terá pela frente o Montpellier Hérault Rugby.

Os dois Lobos, presentes no Mundial França2023 e campeões do Rugby Europe Championship, torneio europeu que Portugal venceu pela segunda vez (2004 e 2026), juntam-se a um número restrito de jogadores portugueses que pisaram os palcos do principal campeonato francês.

Entre os internacionais que já pisaram os relvados do Top 14 estão Raffaele Storti (esteve no Mundial 2023), que se estreou na competição em 2024-25 e realizou dois jogos, e Pedro Bettencourt, antigo jogador do Oyonnax, que abandonou o râguebi profissional em 2024 devido a problemas relacionados com concussões. Também Gonçalo e Vasco Uva, jogadores com mais 100 internacionalizações e que estiveram no Mundial de 2007, fazem parte da história portuguesa no principal campeonato francês.

Do Belenenses ao topo

José Madeira e Rodrigo Marta têm uma história comum que começou no Belenenses. Foi no clube da Cruz de Cristo que se formaram e se sagraram campeões nacionais, antes de atravessarem a fronteira e iniciarem carreiras profissionais em França.

Madeira foi o primeiro a partir. Em 2020, então com 19 anos, viajou até França, iniciando uma vaga de jogadores portugueses que rumaram aos campeonatos semiprofissionais e profissionais gauleses, de que Manuel Vareiro (Provence, da Pro2) é o mais recente exemplo.

Madeira, jogador com mais de 50 internacionalizações por Portugal, representou o FC Grenoble Rugby, da Pro2 (segunda divisão), clube onde fez 113 jogos e chegou a assumir a braçadeira de capitão. Aos 25 anos, o segunda linha inscreve o nome no maior palco do râguebi europeu e mundial.

Rodrigo Marta, recordista de ensaios por Portugal (43 ensaios em 49 jogos), mudou-se para França um ano antes do Mundial 2023, que decorreu em França.

Depois de um ano no US Dax, do terceiro escalão gaulês, o ponta português cumpriu três épocas no Colomiers na Pro D2e chega à elite do râguebi gaulês aos 26 anos.

A assinatura de novos contratos profissionais e entrada no Top 14 acabou por “afastá-los” da estreia na primeira janela (julho) da Nations Cup, nova competição da World Rugby que junta seleções do hemisfério norte e sul.

Nicolas Martins segue pisadas de lusodescendentes

Madeira e Marta não serão, contudo, os únicos portugueses a atuar no Top 14. Nas vésperas do campeonato do mundo de râguebi, a disputar na Austrália, em 2027, Portugal terá um terceiro representante na competição: Nicolas Martins.

Aos 27 anos, antigo colega de Marta no US Colomiers é, este ano, reforço do Racing 92, clube do Top14.

É um regresso de Nicolas Martins, terceira linha, à maior montra dos campeonatos de clubes depois da passagem pelo Montpellier, em 2024-2025, onde cumpriu um só jogo no campeonato.

O lusodescendente segue as pisadas de outros jogadores nascidos em França e descendentes de portugueses que vestiram e vestem a camisola da seleção portuguesa, como sejam Samuel Marques, ainda no ativo e parte integrante dos trabalhos dos Lobos, Mike Tadjer (Mundial 2023) ou os históricos Julien Bardy ou Thomas Laranjeira fazem parte desta história.

Crescido em França, Martins escolheu a camisola dos Lobos na caminhada para o Mundial 2023. Campeão no REC 2026, tem sido uma peça fundamental na equipa atualmente liderada pelo selecionador Simon Mannix, que garantiu o apuramento para a Austrália.

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