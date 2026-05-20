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Os participantes habilitam-se a ganhar uma camisola oficial do FC Porto assinada pelo plantel campeão nacional, numa ação que junta desporto e solidariedade.

A iniciativa consiste numa rifa solidária, disponível por um euro, que pretende mobilizar a comunidade para apoiar o trabalho desenvolvido diariamente pela Cruz Vermelha do Porto junto de crianças, idosos, famílias vulneráveis e pessoas em situação de maior fragilidade social.

As rifas podem ser adquiridas até 14 de junho em diferentes pontos de venda da Delegação do Porto. O sorteio realiza-se no dia 15 de junho e será transmitido em direto na página oficial de Instagram da instituição.

“O desporto e a solidariedade podem jogar lado a lado, mobilizando a comunidade em torno de causas que fazem a diferença na vida de tantas pessoas”, afirma Luís Sena de Vasconcelos, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação do Porto.

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