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"Relativamente aos adeptos portugueses, não se encontra previsto o acompanhamento direto por polícias portugueses no terreno, por opção das autoridades americanas", refere a Polícia de Segurança Pública.

Segundo a PSP, a segurança dos adeptos nas cidades, 'fan zones', transportes, áreas públicas e estádios da equipa de apoio ao adepto da Federação Portuguesa de Futebol é da responsabilidade das autoridades policiais dos países anfitriões e da organização do evento.

Em edições anteriores de campeonatos mundiais e europeus de futebol, a PSP teve sempre uma delegação de polícias para apoiar e acompanhar os adeptos portugueses que seguem a seleção nacional.

Este ano, a PSP apenas acompanha, como habitualmente sucede em grandes competições internacionais, a participação da seleção nacional através de polícias do Corpo de Segurança Pessoal que seguem, a nível operacional e de perto, a equipa.

A PSP tem também um oficial de ligação, do ponto nacional de informações sobre desporto, no Centro de Cooperação Policial Internacional (IPCC). Segundo a polícia, este oficial da PSP já se encontra há vários dias a trabalhar nos Estados Unidos da América, em estreita colaboração com as autoridades locais

Através desta presença no IPCC, "a PSP contribui para os mecanismos de cooperação policial internacional, partilha de informação e apoio institucional às autoridades competentes", indica aquela força de segurança.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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