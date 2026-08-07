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A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou que irá assegurar o policiamento do jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Académico de Viseu Futebol Clube, marcado para o próximo dia 9 de agosto, no Estádio da Luz.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a operação policial terá como objetivo garantir a segurança do espetáculo desportivo e assegurar o cumprimento da sanção aplicada pela autoridade judiciária competente, que determina a realização do encontro à porta fechada.

A PSP esclarece ainda que o evento promovido pelo Sport Lisboa e Benfica fora do perímetro do recinto desportivo é da inteira responsabilidade do clube, enquanto promotor e organizador da iniciativa.

No âmbito da preparação da operação, o Comando Metropolitano de Lisboa, através da 3.ª Divisão Policial, tem desenvolvido ações de articulação com a direção de segurança do Sport Lisboa e Benfica, com o objetivo de garantir o cumprimento dos normativos em vigor e assegurar que o evento desportivo decorra em segurança.

A autoridade policial apela, por fim, ao civismo e à ponderação de todos os agentes desportivos intervenientes e dos adeptos.

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