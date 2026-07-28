Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os áudios terão sido gravados numa altura em que Pedro Proença, então presidente da Liga Portugal, procurava apoios junto dos clubes para avançar com a candidatura à presidência da FPF, cargo que viria a conquistar em fevereiro de 2025.

A conversa aparenta ter apenas a voz de Proença, com uma referência a uma pessoa identificada como "Seara". Num dos excertos divulgados, Pedro Proença faz uma avaliação negativa da qualidade da arbitragem nacional.

"Os árbitros são fracos, são todos muito fracos", ouve-se na gravação, onde menciona alguns nomes que considera estar entre os melhores, como Artur Soares Dias, João Pinheiro e Nuno Almeida.

O dirigente refere ainda que existiriam poucos árbitros com capacidade para atuar ao mais alto nível, criticando o restante grupo de árbitros.

Outro dos momentos divulgados envolve José Fontelas Gomes, antigo presidente do Conselho de Arbitragem e atual vice-presidente da FPF.

Na gravação, Proença faz comentários sobre o percurso e perfil de Fontelas Gomes, referindo que não esperava dele o mesmo nível de competitividade que associava a outros dirigentes.

Fontelas Gomes transitou para a direção da Federação Portuguesa de Futebol depois de ter liderado o Conselho de Arbitragem durante o mandato de Fernando Gomes.

Num terceiro excerto, Pedro Proença aborda os processos judiciais que envolveram o Benfica e faz referência a Fernando Seara.

"Das 32 vezes em que fui chamado à Polícia Judiciária, 27 foram processos do Benfica", afirma na gravação, questionando ainda a forma como os processos eram conduzidos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.