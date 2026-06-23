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Os golos de Portugal chegaram cedo, com Cristiano Ronaldo a marcar aos seis minutos. Nuno Mendes marcou de livre direto aos 17 minutos e ainda na primeira parte, a equipa orientada por Roberto Martínez sofreu um golo ao minuto 31, mas o VAR anulou devido a uma falta sobre João Cancelo.

Ainda antes de as equipas recolherem ao balneário, o capitão bisou na partida (39 minutos), colocando-o como o melhor marcador português nesta competição, ultrapassando os nove golos de Eusébio.

Na segunda parte, Portugal aumentou a vantagem para 4-0, após Abduvohid Nematov marcar na sua própria baliza. Ao cair do pano, Rafael Leão entrou e ainda foi a tempo de marcar aos 86 minutos.

Assim, Portugal soma agora 4 pontos no grupo K e lidera, provisoriamente, já que o líder à entrada para esta segunda jornada, a Colômbia, joga mais logo contra a RD Congo, a partir das 3h da madrugada de quarta-feira.

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