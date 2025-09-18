Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao todo, a plataforma vai transmitir em exclusivo para Portugal 67 jogos da época regular, além dos NBA Berlin e London Games de janeiro de 2026, que colocarão frente a frente os Orlando Magic e os Memphis Grizzlies.

Pela primeira vez, as Finais da NBA (junho de 2026) também serão exclusivas da Prime Video em território nacional.

“Estamos muito entusiasmados por dar início à primeira temporada da NBA na Prime Video com uma seleção tão excecional de jogos”, afirmou Jay Marine, Global Head of Sports and Advertising da Prime Video, em comunicado.

Emirates NBA Cup em destaque

O arranque da NBA Cup acontece no Halloween, com cinco semanas de jornadas duplas que incluem confrontos de peso, como Philadelphia 76ers – Boston Celtics (31 de outubro) e Denver Nuggets – Golden State Warriors (7 de novembro).

A fase de grupos termina a 28 de novembro, na Black Friday, com os duelos Milwaukee Bucks – Knicks e Dallas Mavericks – Lakers. As rondas a eliminar serão também transmitidas em exclusivo, com jogos em direto a partir de Las Vegas.

Jogos de cartaz

O calendário reserva momentos históricos como o reencontro entre Celtics e Lakers (6 de dezembro) e o duelo entre o rookie sensação Cooper Flagg (Mavericks) e o atual MVP da liga, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), a 6 de dezembro.

Os Oklahoma City Thunder, atuais campeões, terão 10 jogos transmitidos, o mesmo número que Lakers, Knicks e Warriors. Já os Rockets, com Kevin Durant, terão sete encontros exclusivos.

A Prime Video irá ainda emitir oito jogos ao sábado à tarde, garantindo horário nobre para os adeptos europeus, com destaque para nomes como Victor Wembanyama (Spurs), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e os irmãos Franz e Moe Wagner (Magic).

Playoffs e Finais

A fase pós-temporada será igualmente acompanhada: o SoFi Play-In 2026, um terço da primeira e segunda rondas dos Playoffs, uma série das Finais de Conferência e, em junho, as aguardadas Finais da NBA.

Com esta aposta, a Prime Video reforça a sua programação de desporto em direto em Portugal, juntando a NBA à UEFA Champions League e a documentários originais como 'Senhor Presidente – O Campeonato de Uma Vida e Fábrica de Sonhos: Benfica, Eu Amo o Benfica'.

