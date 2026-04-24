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De acordo com a decisão do organismo que tutela o futebol europeu, Prestianni terá de cumprir três jogos de suspensão efetiva. Um deles já foi cumprido, ficando os dois restantes por cumprir em jogos organizados pela UEFA ou em partidas da seleção argentina sob a égide da FIFA.

A sanção está relacionada com os incidentes ocorridos a 17 de fevereiro, durante a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, disputada no Estádio da Luz e vencida pelo Real Madrid por 1-0. Nesse encontro, o avançado brasileiro Vinícius Júnior, autor do único golo da partida, terá sido alvo de um insulto por parte do extremo argentino do Benfica.

Na altura, o árbitro francês François Letexier interrompeu o jogo e ativou o protocolo antirracismo da UEFA, com a partida a ser retomada cerca de dez minutos depois. O episódio gerou forte reação no relvado, com vários jogadores do Real Madrid a confirmarem a ofensa dirigida a Vinícius Júnior.

Após o encontro, Gianluca Prestianni negou ter proferido qualquer insulto de cariz racista. Ainda assim, a UEFA concluiu o processo disciplinar considerando provada a utilização de linguagem homofóbica, aplicando a respetiva sanção desportiva.

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