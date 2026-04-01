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Prestianni, que foi alvo de uma suspensão provisória pela UEFA e viu as acusações ganhar destaque internacional, explicou que o que mais o magoou neste processo foi a circulação das alegações e a maneira como a sua reputação foi posta em causa.

"Nunca fui nem serei racista", afirmou o jogador argentino, defendendo‑se de forma enfática e reafirmando que nunca proferiu qualquer insulto discriminatório contra o brasileiro Vinícius Júnior.

O caso remonta a 17 de fevereiro, quando o Benfica e o Real Madrid disputaram a primeira mão dos play‑offs da Liga dos Campeões. Na ocasião, Vinícius Júnior denunciou ao árbitro ter sido alvo de um insulto racista por parte de Prestianni, levando à interrupção temporária da partida e ao acionamento do protocolo antirracismo da UEFA.

Desde então, o episódio gerou repercussões desportivas e mediáticas, incluindo uma investigação da UEFA e debates sobre o racismo no futebol europeu. Diversos órgãos de comunicação social internacionais acompanharam o caso, que continua a ser objeto de escrutínio enquanto as instituições competentes apuram os factos.

Prestianni garantiu ainda estar "tranquilo" e que o apoio demonstrado pelos colegas e pelo clube tem sido fundamental para lidar com a situação, sublinhando que espera que a verdade dos acontecimentos venha a ser reconhecida nos órgãos disciplinares e judiciais competentes.

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